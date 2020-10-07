Путин назвал трагедией события в Нагорном Карабахе

События в Нагорном Карабахе ― это настоящая трагедия. Об этом в среду, 7 октября, заявил президент России Владимир Путин.

«Это трагедия, мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах ― это вся территория, на которой проживают не чужие нам люди», ― сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы государства, в настоящее время на территории РФ проживают свыше 2 млн азербайджанцев и более 2 млн армян. Путин выразил надежду на то, что конфликт в скором времени будет прекращен, а также добавил, что Москва призывает стороны к прекращению огня.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.