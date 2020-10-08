Песков рассказал о продолжении диалога по Карабаху

Диалог по поводу ситуации в Карабахе продолжается на разных уровнях, включая высший. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 8 октября.

«Большего я не могу сказать», — заявил он в ответ на вопрос, есть ли у него ощущение, что боевые действия в регионе закончатся.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян планирует посетить Москву. На вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин с ним встретиться, Песков ответил, что сейчас такие переговоры не планируются. Однако Мнацаканян находится в плотном диалоге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Путин же регулярно общается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и диалог будет продолжаться, добавил Песков.

Кремлевский спикер подчеркнул, что любые контакты, которые помогут урегулировать ситуацию и вывести ее из стадии прямого вооруженного столкновения, приветствуются.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.