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Ереван и Баку подтвердили участие в консультациях в Москве

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Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях, которые состоятся в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 9 октября.

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Сейчас идет активная подготовка к мероприятию, сказала пресс-секретарь ТАСС.

Ранее 9 октября посольство Армении в России сообщило, что министр иностранных дел страны Зограб Мнацаканян прибудет в Москву во второй половине дня. Сообщалось, что он будет проводить консультации.

8 октября Захарова заявила о переговорах с Арменией и Азербайджаном по поводу возможной встречи министров иностранных дел в Москве. Она подчеркнула, что во встрече также должны принять участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Азербайджан и Турция это отрицают. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом ранее пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев при этом заявлял о воюющих за Армению наемниках с Ближнего Востока.

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