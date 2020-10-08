Захарова сообщила о возможной встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Москве

Россия ведет переговоры с Арменией и Азербайджаном по организации встречи глав МИД двух стран в Москве, сообщила в четверг, 8 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Нами предложено предоставить московскую площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате», — сказала дипломат.

Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия демонстрирует ответственную позицию по ситуации в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Азербайджан и Турция это отрицают. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом ранее пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.