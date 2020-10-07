Алиев оценил позицию России по Карабаху

Россия демонстрирует ответственную позицию по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 7 октября.

В интервью CNN Turk Алиев подчеркнул, что Россия — единственная из стран —председателей Минской группы ОБСЕ, которая соседствует с Азербайджаном, и заявил, что у Азербайджана нет проблем ни в двусторонних отношениях, ни в формате группы.

Ранее в том же интервью Алиев заявил, что Франция так и не предоставила Азербайджану доказательств своих слов о воюющих в Карабахе сирийских исламистах.

1 октября французский президент Эммануэль Макрон заявил о наличии доказательств того, что в Карабахе воюют сирийские исламисты. По его словам, это новый фактор, который серьезно влияет на ситуацию. Он будет обсуждаться в том числе на переговорах в ЕС.

О переброске в Карабах иностранных наемников также заявлял МИД России.

Армения со своей стороны неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку это опровергали. При этом Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, воюющих за Армению.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.