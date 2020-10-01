Макрон заявил об участии сирийских исламистов в боях в Карабахе

Франция располагает информацией о том, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе участвуют сирийские исламисты. Об этом перед началом саммита ЕС заявил президент страны Эммануэль Макрон в четверг, 1 октября.

«Я также хочу четко заявить: сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе», — цитирует его «РИА Новости». По словам французского президента, это новый фактор, который серьезно влияет на ситуацию. Он будет обсуждаться в том числе на переговорах в ЕС.

Макрон подчеркнул, что собирается обмениваться всей информацией о ситуации в Карабахе с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Также президент Франции заявил, что намерен отправить самолет за пострадавшими при обстреле в Карабахе журналистами газеты Le Monde.

Французский лидер подчеркнул, что конфликт в Карабахе должен решаться мирно. Минская группа нацелена на то, чтобы добиться прекращения огня и встречи всех сторон за столом переговоров.

Ранее 1 октября Путин, Трамп и Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

В этот же день стало известно о попадании группы журналистов под обстрел азербайджанской армии в карабахском городе Мартуни. Два представителя французской газеты Le Monde и репортер армянского 24news получили ранения, россиянин Дмитрий Еловский не пострадал.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 29 сентября призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе. В свою очередь, Макрон на следующий день заявил, что региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия России.

В этот же день в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Нагорный Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.