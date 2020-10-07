Алиев заявил об ударах в Карабахе только по военным объектам

Азербайджан наносит удары в Нагорном Карабахе только по военным объектам. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью CNN Turk в среду, 7 октября.

Говоря о ходе военной операции в Карабахе, Алиев заявил, что всё идет по плану и «довольно успешно».

Также глава государства отметил, что Азербайджан надеялся на позитивные подвижки в карабахском вопросе после прихода к власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и от него были «позитивные месседжи», но он обманул доверие.

Комментируя заявления Франции о воюющих в Карабахе с азербайджанской стороны сирийских наемниках, Алиев отметил, что Париж не предоставил никаких доказательств своих слов.

1 октября французский президент Эммануэль Макрон заявил о наличии доказательств того, что в Карабахе воюют сирийские исламисты. По его словам, это новый фактор, который серьезно влияет на ситуацию. Он будет обсуждаться в том числе на переговорах в ЕС.

О переброске в Карабах иностранных наемников также заявлял МИД России.

Армения со своей стороны неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку это опровергали. При этом Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, воюющих за Армению.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.