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Захарова рассказала о переброске иностранных боевиков в Карабах

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Россия располагает информацией о переброске иностранных боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 1 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«У нас эти данные имеются, это информация, которой мы располагаем. <…> Она есть и была в средствах массовой информации представлена в виде материалов из соцсетей и соответствующих публикаций, но, делая подобный комментарий (опубликованный на сайте МИДа. ― Ред.), <…> мы, безусловно, располагали и собственными наработками, фактами и информацией», ― подчеркнула она.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что у Парижа есть сведения об участии сирийских исламистов в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Также накануне в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Нагорный Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.

Ранее в среду советница президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что Турция разжигает конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. По ее словам, такими действиями турецкие власти стремятся усилить свою региональную и международную роль.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что турецкие ВВС не участвуют в боевых действиях, а заявления об участии в боях сирийских боевиков являются фейками, созданными армянской пропагандой.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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