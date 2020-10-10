В Москве спустя 10 часов завершились переговоры по ситуации в Карабахе

В Москве спустя 10 часов завершились переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе, в которых приняли участие министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов.

Как сообщает «РИА Новости», консультации прошли в полностью закрытом формате, перед началом переговоров стороны воздержались даже от вступительных заявлений.

После завершения встречи Лавров заявил, что стороны согласились на прекращение огня с полудня 10 октября в гуманитарных целях. Глава МИД РФ отметил, что дополнительные параметры будут согласовываться отдельно. Мирные переговоры будут проводиться при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.