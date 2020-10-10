Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Карабахе

Армения и Азербайджан в ходе переговоров глав МИД в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам переговоров.

Отмечается, что параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Также стало известно, что Баку и Ереван согласились после вступления в силу режима прекращения огня начать обмен пленными и убитыми.

Кроме того, Лавров добавил, что Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Переговоры прошли в Москве и длились более 10 часов в полностью закрытом формате. Перед началом переговоров стороны воздержались даже от вступительных заявлений.

Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву за несколько часов до начала переговоров. На консультации по Нагорному Карабаху их пригласил президент России Владимир Путин.

Ранее в пятницу Ереван и Баку подтвердили участие в переговорах по Карабаху, которые состоятся в Москве. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о переговорах с Ереваном и Баку по поводу возможной встречи министров иностранных дел в российской столице.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Армянская сторона заявляла, что Анкара оказывает Баку военную помощь. Азербайджан и Турция это отрицают. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.