Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
За сутки в России выявили рекордные 12 846 новых заболевших COVID-19
Общество
Умер чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Кульков
Мир
Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
Мир
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу
Спорт
У футболиста сборной России Фернандеса заподозрили коронавирус
Сюжет:

Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны Армении 10 октября обвинило азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Пушкам отбой: режим прекращения огня должен разрядить обстановку в НКР
Ни одна из сторон конфликта пока не готова на более серьезные уступки

«Игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 (11:00 мск) гуманитарное прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 (11:05) предприняли атаку на участок Карахамбейли. Подразделения армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорнo-Карабахская Республика. — Ред.) предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника», — написала в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Армянская сторона также отмечает, что азербайджанские вооруженные силы ракетами обстреляли села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

В свою очередь минобороны Азербайджана опровергло эту информацию и назвало ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Нагорного Карабаха.

Режим прекращения огня вступил в силу в Нагорном Карабахе 10 октября в 12:00 по местному времени (11:00 мск) в соответствии с договоренностями, достигнутыми накануне представителями внешнеполитических ведомств в Москве.

Стороны также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

Между тем уже после достижения договоренности министерство обороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих Карабаха.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивном обстреле с армянской стороны населенных пунктов в пяти районах вокруг Нагорного Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020