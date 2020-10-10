Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Министерство обороны Армении 10 октября обвинило азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

«Игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 (11:00 мск) гуманитарное прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 (11:05) предприняли атаку на участок Карахамбейли. Подразделения армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорнo-Карабахская Республика. — Ред.) предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника», — написала в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Армянская сторона также отмечает, что азербайджанские вооруженные силы ракетами обстреляли села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

В свою очередь минобороны Азербайджана опровергло эту информацию и назвало ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Нагорного Карабаха.

Режим прекращения огня вступил в силу в Нагорном Карабахе 10 октября в 12:00 по местному времени (11:00 мск) в соответствии с договоренностями, достигнутыми накануне представителями внешнеполитических ведомств в Москве.

Стороны также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

Между тем уже после достижения договоренности министерство обороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих Карабаха.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивном обстреле с армянской стороны населенных пунктов в пяти районах вокруг Нагорного Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.