Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу

В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Он начался в субботу в 12:00 по местному времени (11:00 мск) в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее.

Армения и Азербайджан по итогам консультаций по Нагорному Карабаху в Москве согласовали прекращение огня в зоне боевых действий. Согласно договоренности, стороны конфликта согласились прекратить огонь с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме этого, стороны также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

Между тем уже после достижения договоренности министерство обороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих Карабаха.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявило об интенсивном обстреле с армянской стороны населенных пунктов в пяти районах вокруг Нагорного Карабаха.

После вступления в силу режима прекращения огня минобороны Армении приказало армии Карабаха прекратить атаку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.