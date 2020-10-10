В Азербайджане заявили о гибели мирного жителя Карабаха под обстрелом ВС Армении

В результате обстрелов со стороны Армении на линии соприкосновения погиб мирный житель непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает Генпрокуратура Азербайджана в Facebook.

«Сегодня примерно в 19:00 армянскими вооруженными силами тяжелому артиллерийскому обстрелу были подвергнуты села Чеменли и Зангишали Агдамского района, и в результате взрыва снаряда погиб житель села Чеменли Гусейнов Гюндюз Тариел оглы, 1974 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Агдамского района возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Ранее в этот же день минобороны Азербайджана сообщило об обстреле армянской стороной Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Накануне в результате прошедших в Москве консультаций по инициативе российской стороны Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.