Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Москву для консультаций с российской стороной. Об этом в среду, 21 октября, пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Ранее в этот же же день телеканал РЕН ТВ сообщил, что министр иностранных дел Армении также прибыл в российскую столицу с рабочим визитом.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает работу на дипломатическом уровне с Баку и Ереваном по поводу урегулирования ситуации с конфликтом в зоне Нагорного Карабаха.

За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность приехать в Москву для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для переговоров по Нагорному Карабаху.

В свою очередь, Алиев отметил, что готов к тому, чтобы «положить конец противостоянию и найти пути урегулирования».

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал разместить российских наблюдателей в НКР. В то же время дипломат отметил, что решение остается за Баку и Ереваном.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.