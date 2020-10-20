Между миром и войной: что стоит за заявлениями Еревана и Баку

Ереван и Баку продолжают ожесточенные бои на юге Карабаха. 20 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с очередным обращением к нации и заявил, что военные заняли 24 населенных пункта , включая город Зангилан почти у самой границы с Арменией. Ереван эту информацию опроверг . Советник президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Давид Бабаян сообщил «Известиям», что армии удалось отбросить азербайджанских военных на десятки километров от Аракской долины . Тем временем в парламенте Азербайджана пояснили «Известиям»: Баку дал Еревану шанс на мирное разрешение конфликта через встречу на уровне лидеров двух стран в Москве. Накануне и президент Ильхам Алиев, и премьер Никол Пашинян заявили о готовности переговорить в РФ. Для того чтобы диалог закончился результативно, необходимо сначала согласовать позиции двух стран, отметили в Совфеде.

Дошли до Помпео

Президент Ильхам Алиев 20 октября в очередном, уже пятом по счету, обращении к нации (последнее было сделано 17 октября, после ракетного обстрела Гянджи) отметил: с начала конфликта 27 сентября Баку удалось уничтожить четыре армянских комплекса С-300.

Несмотря на гуманитарное перемирие, вступившее в силу в ночь на воскресенье, 18 октября, стороны продолжают вести бои на юге Карабаха. Число жертв также ежедневно растет . Так, 20 октября в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что количество пострадавших среди мирного азербайджанского населения увеличилось до 291 человека, погиб 61.

Ереван 20 октября опубликовал список из 43 погибших за последние дни армянских солдат. По данным минобороны республики, неспокойная обстановка сохраняется и на севере Карабаха, где Азербайджан применяет авиацию, и на юге.

Между миром и войной Военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха Фото: REUTERS/Stringer

Как заявил «Известиям» советник президента НКР Давид Бабаян, 20 октября продолжались ожесточенные бои в долине реки Аракс, близ границы с Ираном.

— В районе 15–16 часов дня азербайджанская сторона понесла серьезные потери, их военные отброшены на десятки километров от Аракса, — отметил политик. — В Степанакерте после подписания второго гуманитарного перемирия действительно стало спокойнее : обстрелы были только один раз, также единожды мы сбили беспилотник. Но население не торопится расслабляться, в любую секунду ждем возобновления огня.

Азербайджан опроверг данные об отступлении на юге Карабаха, назвав сообщения представителей Армении и НКР ложными.

Также стало известно, что 23 октября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов направится в Вашингтон, где проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео и другими представителями стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ и Франции) . Глава МИД Армении уже проводил подобного рода встречу с Минской группой 12 октября в Москве.

США неоднократно подчеркивали, что в карабахском конфликте разделяют позицию России. Неизменность отношения Штатов 17 октября подтвердил и посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Президент США наряду с лидерами РФ и Франции подписал призыв к Армении и Азербайджану прекратить эскалацию и насилие в Карабахе. Однако ожидать, что предстоящая встреча Минской группы в Вашингтоне означает переход лидерства в урегулировании конфликта к Соединенным Штатам, не стоит. Накануне в интервью ТАСС и армянский, и азербайджанский лидеры подчеркнули ключевую роль РФ в этом вопросе.

Между тем спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, встречавшийся накануне с президентом Азербайджана в Баку, заявил, что «Минская группа переживает смерть мозга» . Неизвестно, намеренно ли турецкий политик фактически процитировал фразу французского президента Эммануэля Макрона, адресованную НАТО.

Между миром и войной Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобразования Азербайджана

Как пояснил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас, подобного рода риторика со стороны официальных лиц Турции вызвана желанием играть большую роль в урегулировании карабахского конфликта . Анкара включена в состав Минской группы ОБСЕ с самого момента ее появления в 1992 году, однако никогда не имела статуса сопредседателя. Возглавляют группу три страны, занимающие нейтральную позицию в конфликте, — Россия, Франция и США.

— Турция — единственная из 11 стран Минской группы выражает явную поддержку одной из сторон конфликта. Потому против повышения ее статуса до сопредседателя будут выступать в Ереване, — отметил политолог.

20 октября президент Армении Армен Саркисян в интервью France24 заявил, что необходимости вовлечения России или иной третьей страны в конфликт вокруг НКР на данный момент нет. Сейчас нужно говорить об исключении из него Турции, добавил он.

Встреча ради чего?

Накануне лидеры Азербайджана и Армении в параллельных интервью выразили готовность провести личную встречу в Москве при посредничестве России . Ильхам Алиев отметил, что пока не получал приглашения приехать в столицу РФ, но готов к контактам на любом уровне. Никол Пашинян подчеркнул, что готов «приложить все необходимые усилия», чтобы разрешить карабахский конфликт мирным путем.

Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Москве может закончиться ничем, если стороны не придут к общему знаменателю по территориальному вопросу, заявил «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

— Смысл встречи двух лидеров в Москве — показать готовность к мирному разрешению конфликта, показать, что горячих сторонников войны нет. Но базовые позиции двух стран противоположны, это сильно осложняет переговоры . Баку намерен вернуть районы вокруг Карабаха в состав Азербайджана, Армения считает, что таким путем конфликт не решить. Потому не стоит ожидать быстрого урегулирования конфликта даже в случае личной встречи двух лидеров в Москве, — пояснил сенатор.

В парламенте Азербайджана «Известиям» заявили, что Баку максимально открыт к диалогу и дает шанс Еревану продемонстрировать готовность решить вопрос через переговоры.

— В сегодняшнем обращении к нации господин президент вновь подчеркнул, что 30 лет пытался уладить конфликт в Карабахе мирным способом, что с предыдущим руководством Армении вести переговоры удавалось, были подписаны Мадридские и Казанские соглашения, регулировавшие мирное решение конфликта. Но нынешнее руководство в Ереване вышло из переговорного процесса, потому и началась война. З аявлением о готовности встретиться с Пашиняном президент Алиев снова дает шанс остановить кровопролитие, — заявил «Известиям» депутат азербайджанского парламента Сабир Гаджиев.

Он также пояснил, что после вступления в силу второго гуманитарного перемирия действительно сократились обстрелы второго по численности населения города Азербайджана Гянджи. Однако все эти дни удары фиксируют в других приграничных городах — Агдаме и Физули.

По мнению эксперта Валдайского клуба, политолога Фархада Мамедова, президент Азербайджана заявил о готовности встретиться в Москве, но ранее высказал условия, при которых эта встреча может состояться . В частности, Баку ждет от Еревана готовности вести предметные переговоры по территориальному вопросу. Со стороны Армении пока такое подтверждение не получено, потому говорить о скорой организации встречи пока не приходится, констатировал эксперт.

— Переговоры двух лидеров — это довольно серьезный шаг, который не может закончиться встречей ради встречи , вначале нужно добиться какого-то прогресса в спорных вопросах по линии МИДов, Минобороны. К тому же приглашения со стороны Москвы, как отметил Алиев, до сих пор нет, — подчеркнул политолог в беседе с «Известиями».

Он также пояснил, что столь частые обращения Ильхама Алиева к нации нужны для того, чтобы разъяснить, что происходит на внешнеполитическом контуре и сообщить о продвижении войск.

— После первого обращения Алиев отметил, что президент Франции дает ложные факты об участии наемников. Во втором обращении лидер признал, что провел переговоры с Макроном и тот изменил позицию на нейтральную. 20 октября Алиев сообщил о взятии города Зангилан, это уже третий райцентр из семи «оккупированных» и имеет большое значение для населения, мечтающего вернуться в эти области, — заявил Фархад Мамедов.

Между миром и войной Ночной Степанакерт Фото: REUTERS/Stringer

Несмотря на то что гуманитарное перемирие длится третьи сутки, ни одна из сторон до сих пор не отчиталась о начале обмена военнопленными и телами погибших, хотя это и было целью введения режима прекращения огня.

Политолог Владимир Евсеев считает, что обмена телами не будет до стабилизации линии фронта на юге или даже до окончания силовой фазы конфликта . Во многом потому, что сейчас стороны ведут информационную войну и скрывают истинные масштабы жертв.

— Если вдруг выяснится, что какая-то из сторон понесла больше потерь и при этом не добилась серьезного продвижения, это сильно скажется на восприятии конфликта населением этих стран. Потому данные о погибших дают дозированно и обязательно указывают, что противник потерял больше, — пояснил эксперт «Известиям».

19 октября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось закрытое совещание Совбеза по Нагорному Карабаху. Как заявил прессе постпред РФ при организации Василий Небензя, Совет Безопасности обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, подход всех его членов был един.