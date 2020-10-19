Жест доброй роли: чего ждать от встречи Пашиняна и Алиева

Диалог Армении и Азербайджана будет продуктивным, только если и Ереван, и Баку пойдут на определенные уступки, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 19 октября лидеры двух стран заявили, что готовы провести переговоры в Москве . По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия находится в контакте со сторонами конфликта по поводу создания верификационных групп в Карабахе, министр выразил надежду, что они появятся уже в ближайшее время. А в Госдуме «Известиям» заявили: еще одним инструментом для урегулирования разногласий между странами может стать рабочая группа, включающая глав МИД и Минобороны двух республик, а также представителей Нагорного Карабаха . Перемирие станет возможным только после стабилизации фронта на юге НКР, противостояние на этом участке продлится до конца октября, полагают политологи.

Все дороги в Третий Рим

В Баку заявили, что 19 октября Армения нанесла артиллерийские удары по хлопковому заводу в приграничном городе Тертере . Несколько ангаров уже сгорели. Обстрелу подвергся и соседний Агдамский район, примыкающий к линии соприкосновения, ранения получили четыре человека, в том числе корреспондент азербайджанского телеканала AzTV.

В Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские ВС предприняли 18 октября атаку на южном направлении , бросив в бой семь танков, одну единицу Т-90 и пять БТР. Атаку удалось отбить, противник отброшен на несколько километров, уточнили в ведомстве.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) между тем продолжаются обстрелы столицы Степанакерта . Днем 19 октября в городе прогремели как минимум четыре взрыва. Как передает собкорр «Известий», находящийся в НКР, все дни после подписания перемирия город Мартуни и близлежащие села подвергаются обстрелам из РСЗО «Град» и гаубиц.

— Обстрелы происходят в разное время суток и ведутся по произвольным целям. Поврежден автотранспорт, несколько домов. Одна женщина тяжело ранена. Сегодня, 19 октября, обстрел начали в шесть утра, — рассказал собкорр.

Советник президента НКР Давид Бабаян в беседе с «Известиями» отметил, что наиболее ожесточенные бои идут на южных рубежах республики вдоль границы с Ираном , а в Степанакерте после подписания перемирия ситуация стала спокойнее. Он, однако, не смог подтвердить или опровергнуть информацию азербайджанской стороны о захвате Худаферинского моста и выхода к водохранилищу на реке Аракс.

Вечером 19 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности приехать в Москву для встречи с главой Азербайджана при посредничестве России.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью «ТАСС» в ответ на это заявил, что готов к переговорам по Нагорному Карабаху с армянской стороной в Москве или любом другом месте , «чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». Он также отметил, что Баку «готов для любых контактов».

Еще 29 сентября Ильхам Алиев заявил, что «переговоров с Ереваном с учетом нынешней позиции руководства Армении быть не может». 11 октября он уточнил, что не исключает такой возможности, но для этого нужны определенные условия. На данном этапе, подчеркнул тогда президент, он не считает подобную встречу продуктивной.

Никол Пашинян отметил: у России есть основания для антитеррористической операции в Нагорном Карабахе . 19 октября в МИД РФ заявили, что Москва в контактах с турецкой стороной «поднимает вопрос о наемниках из Сирии и Ливии, которые могут быть в зоне карабахского конфликта». Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что 16 октября в регион были переброшены свыше 1 тыс. боевиков из Сирии. 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон прямо заявил, что французской разведке известно о переброске свыше 300 сирийских наемников через турецкий Газиантеп в Баку.

Азербайджан в лице Ильхама Алиева неоднократно отрицал все обвинения в привлечении иностранных наемников в конфликте, а также заявления об участии Турции в военных операциях.

Премьер-министр Армении 19 октября также коснулся вопроса о наблюдателях на линии соприкосновения. По его словам, контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе должны осуществлять страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Включать в этот процесс Анкару нельзя, подчеркнул политик.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в этот же день выразил надежду, что «механизм контроля перемирия в Карабахе будет согласован в ближайшее время, Москва в контакте с Баку и Ереваном по этому вопросу». Министр также подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре в Карабахе неприемлемы.

На разных уровнях

Как заявил «Известиям» депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков, вряд ли наблюдатели от ОБСЕ решатся войти на линию соприкосновения до тех пор, пока там продолжаются активные боевые действия.

— Не думаю, что сейчас ОБСЕ захотят подставлять грудь под пули, они дождутся если не прекращения, то хотя бы сокращения интенсивности обстрелов. Баку свои войска отводить не будет, поскольку это наша территория. Уводить своих военных от линии соприкосновения должна Армения, «оккупировавшая» наши районы и создавшая там «зону безопасности». Сейчас армянские ракеты в нарушение всякого перемирия падают непосредственно у города Хызы, это уже рядом с Баку, — отметил политик.

Армении и Азербайджану следует создать рабочую группу по урегулированию, куда должны войти главы МИД, Минобороны, а также представители Карабаха, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Виктор Водолацкий.

— Такой подход позволит предметно обсудить ситуацию на разных уровнях. Но чтобы механизм заработал, нужны определенные компромиссы , нужно удовлетворить запрос Баку на возвращение азербайджанского населения в пять районов вокруг Карабаха, а для Армении — обеспечить мирное проживание в Карабахе армянского и азербайджанского народов, — пояснил парламентарий. — Однако любой механизм не будет эффективным до тех пор, пока в регион не введут наблюдателей из третьих стран.

Стабильность через фронт

По мнению политолога Дениса Денисова, создание рабочей группы и переговоры на уровне глав Минобороны Армении и Азербайджана мало повлияют на ситуацию.

— Пока и у Еревана, и у Баку слишком сильно недоверие к действиям второй стороны, когда один считает, что другой использует переговоры как передышку для перевооружения или затягивает диалог, а сам продолжает бои, чтобы занять более выгодные позиции, — пояснил эксперт «Известиям».

Замдиректор института СНГ Владимир Евсеев считает, что до стабилизации фронта на юге любые предложения по перемирию будут срываться. Встречи на уровне глав двух государств до установления прочного фронта на юге также ожидать не стоит.

— Линия фронта на северо-востоке уже стабилизировалась, на юге азербайджанская армия ведет активное наступление, под ее контроль перешел ряд населенных пунктов, но стратегические города Гадрут и Джебраиль еще не взяты. Интенсивность боев снижается, поскольку Азербайджан за три недели конфликта понес большие потери личного состава, а также бронетехники, — заявил эксперт «Известиям».

По его словам, если фронт зафиксируется на северо-востоке и севере, это позволит Армении перегруппировать войска и направить их на юг. На этом направлении стабилизации ситуации следует ожидать в течение двух недель, до конца октября, полагает политолог.

— После стабилизации и на юге скорее всего стороны будут готовы идти на переговоры и уже реальное перемирие . Пока речь идет о возвращении Баку пяти районов из «зоны безопасности Карабаха». В ответ Ереван потребует признать статус Нагорно-Карабахской республики, однако вряд ли Азербайджан на это пойдет. Но определенный шаг навстречу стороны все же сделают, — заключил эксперт.

Владимир Евсеев также отметил: после стабилизации линий фронта на северо-востоке и юге Баку и Еревану будет легче согласиться на ввод в регион наблюдателей и миротворцев.