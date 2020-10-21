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Пашинян заявил о невозможности решить вопрос Карабаха дипломатическим путем

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Начиная с данного момента, вопрос Нагорного Карабаха не имеет дипломатического решения. Об этом 21 октября в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе и начиная с данного этапа еще очень долгое время, не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися», — сказал он.

Пашинян отметил, что Армения всегда заявляла о готовности к решению проблемы на основе взаимного компромисса. Однако ситуация сложилась так, что вещи, приемлемые для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

«Это свидетельствует о том, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе», — заключил Пашинян.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Конфликт впервые разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах, население которой преимущественно составляли армяне, покинуть Азербайджанскую ССР.

Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, однако всё еще считает территорию своей.

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