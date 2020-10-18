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Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия в Карабахе

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Азербайджан вслед за Арменией заявил о нарушении нового гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, возложив ответственность за это на Ереван.

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По данным Баку, силы ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции в Карабахе.

«Вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение. Ночью противник обстрелял из минометов и артиллерии окрестности Джебраила, а также освобожденные села на реке Араз», — говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Отмечается, что среди военных потерь нет. В ответ на обстрел были приняты «адекватные меры реагирования», а войска проводят необходимые действия на всей линии соприкосновения «на выгодном уровне, на значительных высотах и позициях».

Несколькими часами ранее Ереван обвинил Баку в нарушении перемирия. По словам пресс-секретаря армянского минобороны Шушан Степанян, «противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении», а также ракетный обстрел в южном направлении.

О гуманитарном перемирии стороны договорились накануне, оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября).

При этом в непризнанной Нагорно-Карабахской республике отметили полную готовность соблюдать режим прекращения огня.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе 11-часовых переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня, однако перемирие не соблюдалось. Ответственность за нарушения Армения и Азербайджан возложили друг на друга.

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