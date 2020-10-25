Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Ереван и Баку соблюдать перемирие

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ призвали власти Армении и Азербайджана незамедлительно принять меры по реализации договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых на переговорах в Москве 10 октября. Об этом говорится в заявлении сопредседателей МГ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шафера (США), опубликованном на сайте госдепа США в воскресенье, 25 октября.

Встреча сопредседателей с министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым прошла в Вашингтоне 24 октября. Кроме того, Попов, Висконти и Шафер приняли участие в совместной встрече с министрами иностранных дел и замгоссекретаря США Стивеном Бигуном. Во встречах также принял участие личный представитель председателя ОБСЕ в офисе Анджей Каспшик.

В ходе интенсивных дискуссий сопредседатели и министры иностранных дел обсудили вопросы осуществления немедленного гуманитарного прекращения огня и возможные параметры контроля за прекращением огня. Отмечается, что представители минской группы договорились о новой встрече с Мнацаканяном и Байрамовы 29 октября.

23 октября госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне очень продуктивными. Он рассказал, что на сегодняшний день рассматривается идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это путь к консолидации режима прекращения огня.

Также американские официальные лица провели аналогичные переговоры в Вашингтоне и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

25 октября была достигнута договоренность о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе — с 08:00 (07:00 мск) понедельника, 26 октября.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.