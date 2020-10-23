Помпео отметил важность решения конфликта в Карабахе Минской группой ОБСЕ

Госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США, сообщает 23 октября ТАСС.

Встречи с коллегами Помпео провел отдельно. В ходе общения с ними глава американской дипломатии подчеркнул необходимость прекратить насилие и защитить гражданских лиц.

«Госсекретарь также подчеркнул важность того, чтобы стороны начали переговоры по существу при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы разрешить конфликт, основываясь на принципах, зафиксированных в Хельсинкском заключительном акте: неприменение силы и отказ от угрозы силы, территориальная целостность, а также равные права и самоопределение народов», — отмечается в документе.

Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны взяла под контроль населенные пункты в ряде районов непризнанной республики Нагорный Карабах.

Также в пятницу президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

В 1992 году начался минский переговорный процесс, была создана Минская группа ОБСЕ. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США, постоянными членами — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.