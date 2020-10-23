Алиев заявил о взятии Азербайджаном ряда сел в Карабахе

Армия Азербайджана взяла под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах в Карабахе. Об этом президент республики Ильхам Алиев написал 23 октября на странице в Twitter.

«Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланар и Буньядлы Ходжавендского, Даг Тумас, Нюсюс, Халафлы, Минбашылы, Вейселли Джабраильского, Венедли и Мирзагансанли Зангеланского а также Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского районов Азербайджана», — сообщил политик.

Он в очередной раз подчеркнул, что Нагорный Карабах — это Азербайджан.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что с начала эскалации конфликта в регионе с обеих сторон погибло около 5 тыс. человек. По мнению российского лидера, все участники переговоров искренне стремятся к урегулированию, но Москва заинтересована в этом больше других.

На следующий день президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян обратился к Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга.

В июле на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

Конфликт вокруг Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году из-за решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом, населенным в основном армянами, в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей. При этом Ереван не признал Карабах как самостоятельное государство.