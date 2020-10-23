Прямой эфир
Сюжет:

Алиев заявил о взятии Азербайджаном ряда сел в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия Азербайджана взяла под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах в Карабахе. Об этом президент республики Ильхам Алиев написал 23 октября на странице в Twitter.

Надо говорить: Москва не видит альтернатив мирному решению в Карабахе
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву, но не встретились друг с другом

«Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланар и Буньядлы Ходжавендского, Даг Тумас, Нюсюс, Халафлы, Минбашылы, Вейселли Джабраильского, Венедли и Мирзагансанли Зангеланского а также Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского районов Азербайджана», — сообщил политик.

Он в очередной раз подчеркнул, что Нагорный Карабах — это Азербайджан.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал, что с начала эскалации конфликта в регионе с обеих сторон погибло около 5 тыс. человек. По мнению российского лидера, все участники переговоров искренне стремятся к урегулированию, но Москва заинтересована в этом больше других.

На следующий день президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян обратился к Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга.

В июле на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

Конфликт вокруг Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался в 1988 году из-за решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом, населенным в основном армянами, в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей. При этом Ереван не признал Карабах как самостоятельное государство.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020