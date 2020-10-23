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Президент НКР попросил Путина содействовать прекращению огня в Карабахе

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта. Соответствующее обращение он разместил в пятницу, 23 октября, в Facebook.

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«Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу вас сделать всё возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — говорится в публикации.

По словам Арутюняна, Россия «неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на основе принципа неприменения силы и угрозы силы», а также играет особую роль в поддержании мира и стабильности региона.

Лидер республики также отметил решающую роль России в восстановлении мира на территории НКР в 2016 году.

Арутюнян подчеркнул, что в Карабахе большой отклик вызвало выступление Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Во время заседания 22 октября российский лидер заявил, что Москва чувствует на себе особую ответственность за ситуацию в НКР. По его словам, связи России с Арменией и Азербайджаном отличаются от взаимоотношений этих стран с США и Турцией. Он добавил, что Россия продолжит стремиться содействовать прекращению огня в зоне конфликта.

Днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве.

В свою очередь, Пашинян отмечал, что вопрос Карабаха не имеет дипломатического решения. Он подчеркнул, что Ереван всегда говорил о готовности к решению проблемы на основе взаимного компромисса. Но ситуация сложилась так, что вещи, приемлемые для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва продолжает работу на дипломатическом уровне с Баку и Ереваном по поводу урегулирования ситуации с конфликтом в зоне Нагорного Карабаха.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Конфликт вокруг Карабаха разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

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