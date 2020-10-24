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Глава МИД Армении назвал продуктивными переговоры в Вашингтоне по Карабаху

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Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне по Нагорному Карабаху с госсекретарем Майком Помпео и помощником президента США по нацбезопасности Робертом О’Брайеном очень продуктивными.

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Министр также добавил, что стороны продолжит совместную работу над тем, чтобы найти путь, с помощью которого удастся достичь целей по установлению режима прекращению огня и возврата к мирному урегулированию, пишет ТАСС.

Мнацаканян рассказал, что на сегодняшний день рассматривается идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это путь к консолидации режима прекращения огня.

Министр указал на то, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции «более чем ясно» высказались с требованием немедленного прекращения боевых действий.

«То, что мы услышали от американской стороны, очень воодушевляет», — заявил Мнацаканян.

Отмечается, что американские официальные лица провели аналогичные переговоры в Вашингтоне и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

Ранее 23 октября Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

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Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны взяла под контроль населенные пункты в ряде районов непризнанной республики Нагорный Карабах.

Также в пятницу президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

В 1992 году начался минский переговорный процесс, была создана Минская группа ОБСЕ. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США, постоянными членами — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

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