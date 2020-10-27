В Минобороны Армении заявили об ударе Азербайджана по границе с Ираном

Вооруженные силы Азербайджана утром 27 октября с помощью беспилотников нанесли удар по пограничному посту между Арменией и Ираном. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Сегодня в районе 10:00–10:15 (9:00–9:15 мск) азербайджанская сторона нанесла удары из беспилотников и ракетно-артиллерийских средств по позициям пограничного поста ВС Армении на юго-востоке республики, на стыке границы с Ираном. Один из беспилотников упал на территорию Армении», — говорится в сообщении.

Степанян подчеркнула, что этот случай является «очередным нарушением перемирия» и «обстрелом государственной границы» страны, поэтому силы Армении «будут вынуждены» нанести ответные удары в направлении Азербайджана.

Ранее во вторник в минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные в течение последних суток нарушали гуманитарный режим прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Отмечается, что наступательные действия со стороны армянских ВС происходили в Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта, однако были пресечены азербайджанскими солдатами с потерями.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в регионе вступил в силу 26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Вскоре после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что третий режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. По его словам, противники в ходе боев заняли город Кубатлы.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ранее стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.