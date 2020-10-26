На горе Карабаху: как Баку и Ереван соблюдают перемирие

«Замороженный» карабахский конфликт устраивает всех, кроме Баку , заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации 26 октября. В этот же день в силу вступила достигнутая накануне в Вашингтоне договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе . Однако уже к обеду стороны обменялись обвинениями в нарушениях . В Госдуме «Известиям» заявили, что по-настоящему решить конфликт может только треугольник — Москва, Ереван, Баку, а заключенное в США перемирие — лишь подкрепление московских соглашений. Опрошенные «Известиями» политологи также уверены, что в равной степени повлиять на Армению и Азербайджан может только Россия, однако агрессивное вмешательство Турции в конфликт пока затрудняет процесс урегулирования.

Опять тройка

Договоренность уже о третьем по счету режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе вступила в силу в 8:00 26 октября. О гуманитарном перемирии было сказано накануне в совместном заявлении Армении, Азербайджана и США. Однако уже через пять минут после вступления режима в силу Баку обвинил Ереван в нарушении . Согласно заявлению министерства иностранных дел Азербайджана, в 8:05 вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения их армии в селе Сафиян Лачинского района. По данным ведомства, такая же участь постигла город Тертер и село Тертерского района.

— По-видимому, как заявил премьер-министр Армении, эта страна не видит дипломатического решения конфликта, и главная ее цель — продолжение военной оккупации территорий Азербайджана, — подчеркнули в МИДе Азербайджана.

На горе Карабаху Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Минобороны Армении, в свою очередь, сообщило о попытке наступления азербайджанских ВС на юго-восточном направлении в Нагорном Карабахе и обстреле населенного пункта . В заявлении ведомства говорится, что в районе 13:50 противник выпустил ракету РСЗО «Смерч» в направлении села Зардарашен Мартунинского района. Пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян привела на своей странице в Facebook заявление минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в котором говорилось, что обвинения Баку не соответствуют действительности. По мнению пресс-секретаря армянского оборонного ведомства, это было сделано для дальнейших провокаций.

Позже омбудсмен Карабаха Артак Бегларян заявил о гибели одного и ранении двух мирных жителей при обстреле села Аветараноц азербайджанскими войсками после вступления в силу режима прекращения огня.

Заключенное в Вашингтоне перемирие между Арменией и Азербайджаном — это подтверждение усилий Москвы по деэскалации конфликта, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников . По его словам, из-за того, что московские соглашения Еревана и Баку неоднократно нарушались, необходимо было усилить их договоренностями при участии еще одного сопредседателя Минской группы ОБСЕ — США. При этом, речь идет именно о прекращении огня, а не об урегулировании конфликта, что лишний раз подтверждают слова Ильхама Алиева, сказанные 26 октября в обращении к нации. В своем выступлении президент Азербайджана заявил, что граждане «сыты по горло этими переговорами», а вопрос «должен быть решен либо военным, либо мирным путем».

На горе Карабаху Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (слева направо) на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России, 9 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

— В любом случае, проблема Карабаха пока не разрешена, отсюда и такие заявления Алиева. Поездка в Вашингтон — придание дополнительной легитимности московским соглашениям. Надо понимать, что Штатам не до Карабаха, Армении и Азербайджана. Поэтому решать саму проблему нужно в рамках треугольника — Москва, Ереван, Баку. Авторитет России в Армении и Азербайджане неоспорим. И здесь обеим сторонам нужно идти на компромиссы. И это не пустые слова. Необходимы реальные уступки и с азербайджанской, и с армянской стороны, — пояснил парламентарий.

Без России не решить

Заявления лидеров противоборствующих сторон от 26 октября только доказывают: до мира пока далеко . Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 26 октября заявил, что режим прекращения огня «в целом соблюдается», хотя в регионе и происходят локальные провокации. При этом он подчеркнул в Facebook, что армянская сторона будет полностью соблюдать перемирие. У же вечером того же дня армянский лидер констатировал: режим прекращения огня сохранить не удалось . Он добавил, что «армянский народ готов на компромисс, но не на капитуляцию Карабаха».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев хотя и заявил, что дал указание вооруженным силам не поддаваться на провокации и не отвечать на нарушения режима прекращения огня с армянской стороны, после этого выдвинул практически прямую угрозу.

— В случае иностранной агрессии Азербайджан будет использовать турецкие истребители F-16, — заявил в прямом эфире глава республики.

На горе Карабаху Фото: REUTERS/Umit Bektas

По словам президента, для мирного решения карабахского конфликта Армения должна уйти с «оккупированных территорий». Азербайджанский лидер подчеркнул, что армия 25 октября уже заняла территории 18 населенных пунктов Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов. Ранее Никол Пашинян сказал, что у карабахского конфликта в данный момент нет дипломатического решения.

Анализируя заявления Ильхама Алиева, политолог Владимир Евсеев отметил в беседе с «Известиями», что глава Азербайджана вместо урегулирования конфликта пытается всячески скрыть расширение турецкого вмешательства, которое и тормозит перемирие. Политолог подчеркнул: если Турция будет усиливать участие в эскалации, например, отправив дополнительные самолеты F-16 в зону конфликта, то России придется реагировать на это уже иначе.

О необходимости сильной руки в лице РФ заявил и турецкий политолог Керим Хас.

— Пока российская сторона не проявит более жесткую позицию, Турция не прекратит вмешательство, и перемирие не наступит. Только Кремль располагает эффективным инструментарием, чтобы остановить эту войну, — сказал «Известиям» эксперт.

На горе Карабаху Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По его мнению, хотя перемирие снова объявили, оно не будет соблюдаться, поскольку Азербайджан хочет дойти «до победного конца», что поощряет турецкая сторона.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в интервью «Афинскому и Македонскому агентству новостей», что Россия не поддерживает позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы . Глава ведомства напомнил: президенты России, США и Франции как председатели Минской группы ОБСЕ высказались в пользу «исключительно политического» урегулирования ситуации в регионе.

Недавно Никол Пашинян и Ильхам Алиев допустили очную встречу в Москве в обозримом будущем для урегулирования конфликта. Однако оба политика заявили, что пока приглашения на переговоры от России не получали.