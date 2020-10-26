Перемирие между Арменией и Азербайджаном вступило в силу

Режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вступил в силу в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Ранее в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван будет соблюдать режим прекращения огня.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило, что вооруженные силы республики полностью соблюдают режим прекращения огня по всей линии фронта.

Также президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ранее заявил о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия в Карабахе.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.