Степанакерт заявил о готовности соблюдать условия перемирия c 26 октября

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия в Карабахе, которое должно вступить в силу в понедельник, 26 октября, в 07:00.

«Республика Арцах (самоназвание Карабаха. — Ред.), как сторона азербайджано-карабахского конфликта, подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного прекращения огня, которое вступит в силу 26 октября 2020 года в 08:00 (07:00 мск)», — написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

Ранее в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал власти США и Франции поддержать миротворческие усилия России в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.