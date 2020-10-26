Пашинян призвал США и Францию поддержать миротворческие усилия РФ в НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал власти США и Франции поддержать миротворческие усилия России в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) в интервью индийской телекомпании WION.

По его словам, было бы правильно, если бы страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ — Соединенные Штаты и Франция — поддержали миротворческие усилия России в регионе и не пытались выступить с отдельными мирными инициативами.

Пашинян также уточнил, что Россия, будучи близкой и присутствующая в НКР, может более активно воздействовать на ситуацию.

23 октября госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИДов Азербайджана и Армении в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне очень продуктивными. Он рассказал, что на сегодняшний день рассматривается идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это путь к консолидации режима прекращения огня.

Также американские официальные лица провели аналогичные переговоры в Вашингтоне и с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

25 октября была достигнута договоренность о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе — с 08:00 (07:00 мск) понедельника, 26 октября. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали власти Армении и Азербайджана незамедлительно принять меры по реализации договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых на переговорах в Москве 10 октября.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.