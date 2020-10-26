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Пашинян заявил о готовности Еревана соблюдать режим прекращения огня

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Армянская сторона будет соблюдать режим прекращения огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), заверил премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 26 октября.

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«Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8:00 (07:00 мск) будет соблюдать полный режим прекращения огня», — написал политик в Facebook.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в НКР была достигнута в ходе встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова в воскресенье, 25 октября.

Стороны заявили о приверженности соблюдению соглашения о гуманитарном перемирии, достигнутом в Москве 10 октября и подтвержденном неделю спустя в Париже.

Ранее президент НКР заявил в о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия в Карабахе.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

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