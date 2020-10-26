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В Армении подтвердили взятие армией Азербайджана города в Карабахе

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Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что азербайджанские военные заняли город Кубатлы в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, 26 октября.

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«К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы (азербайджанское название — Губадлы) и продвинуться по некоторым направлениям», — цитирует Ованнисяна «РИА Новости».

Накануне о взятии этого города в Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам азербайджанского лидера, помимо города армия взяла под контроль несколько сел в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Ранее в понедельник Ованнисян сообщал, что на юго-востоке Нагорного Карабаха идут тяжелые бои.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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