Глава Азербайджана заявил о взятии под контроль армии города Губадлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные взяли под контроль город Губадлы в Карабахе. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

По словам азербайджанского лидера, помимо города армия взяла под контроль несколько сел в Зангиланском, Джабраильском и Губадлинском районах.

Ранее 25 октября Ильхам Алиев на совещании с командованием вооруженных сил страны заявил, что для перемирия в Нагорном Карабахе премьер-министр Никол Пашинян должен заявить о выводе вооруженных сил Армении.

25 октября была достигнута договоренность о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе — с 08:00 (07:00 мск) понедельника, 26 октября.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой в основном проживали армяне, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом. Очередное обострение конфликта произошло в конце сентября.