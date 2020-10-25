Баку назвал условие для наступления перемирия в Нагорном Карабахе

Для перемирия в Нагорном Карабахе премьер-министр Никол Пашинян должен заявить о выводе вооруженных сил Армении, заявил в воскресенье, 25 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании с командованием вооруженных сил страны.

«У нас есть одно условие: если страны, которые сочувствуют и покровительствуют Армении, <...> желают прекращения огня, должны оказать давление на Армению. Премьер-министр Армении должен заявить, что Армения покинет оккупированные территории», — передает слова Алиева «РИА Новости».

Он отметил, что Пашинян «фактически сорвал» переговорный процесс.

Алиев также заявил о том, что Армения получает современное вооружение и Баку располагает подробной информацией об этом.

«Армения вооружается. Каждый день в Армению поставляется современное вооружение. Список этого вооружения у нас есть. Вся информация о рейсах, когда, с какого города осуществлены полеты, когда долетел до Еревана, о составе, у нас имеется», — заявил он.

По словам азербайджанского лидера, у вооруженных сил Азербайджана нет «мыслей» переходить на территорию Армении. «Право на нашей стороне, мы воюем на своей земле, восстанавливаем свою территориальную целостность, не перешли на территорию Армении, таких мыслей нет. Если бы была такая мысль, давно бы реализовали», — добавил он.

В свою очередь, Ереван заявил о наличии доказательств участия турецких военных в боевых действиях в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. В генпрокуратуре Армении отметили, что в ходе учений «военнослужащие ВС Турции заявили, что в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Арцаха» (армянское название Нагорного Карабаха. — Ред.).

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии в зоне конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), первая ночь в столице Нагорного Карабаха Степанакерте прошла спокойно. Однако позднее и Ереван, и Баку снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Позднее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в регионе.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой в основном проживали армяне, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом. Очередное обострение конфликта произошло в конце сентября.