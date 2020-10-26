Минобороны Армении заявило о тяжелых боях на юго-востоке Карабаха

Тяжелые бои идут на юго-востоке Нагорного Карабаха после объявленного с утра понедельника, 26 октября, перемирия. Об этом сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Тяжелые бои на юго-востоке Арцаха (самоназвание Карабаха. — Ред.)», — написал он в Facebook.

Об этом также сообщила в Twitter пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Она написала, что, несмотря на новую договоренность о прекращении огня, азербайджанские силы предприняли атаку на юго-восточном направлении зоны карабахского конфликта.

«Вооруженные силы Азербайджана подвергли ракетному обстрелу село Зардарашен Мартунинской области Нагорного Карабаха из РСЗО «Смерч». Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха ведут оборонительные бои для пресечения атак противника и их оттеснению на исходные позиции», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня. На сайте оборонного ведомства появилась информация об артиллерийских обстрелах армянскими ВС территорий Товузского, Кедабекского и Дашкесанского районов Азербайджана и позиций подразделений азербайджанских войск, расположенных в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Лачинском и Губадлинском направлениях, города Тертер.

Глава армянского правительства Никол Пашинян незадолго до этого заявил о готовности Армении соблюдать перемирие в НКР.

Между тем в Карабахе заявили о гибели одного и ранее двух человек в результате обстрелов азербайджанскими вооруженными силами села Аветараноц, расположенного на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.