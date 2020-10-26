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В Карабахе заявили о гибели мирного жителя после артобстрела

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Один мирный житель погиб и еще два человека получили ранения в результате ракетного обстрела азербайджанскими вооруженными силами села Аветараноц, расположенного на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил республиканский омбудсмен Артак Бегларян.

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«В течение дня был обстрелян ряд населенных пунктов, в том числе село Аветараноц в Аскеранском районе, где час назад в результате залпового огня РЗСО «Смерч» был убит один мирный житель Геворк Амбарцумян и два мирных жителя — Генрих Адамян и Андрей Амбарцумян — ранены», — сообщил он на своей странице в Facebook.

С 8 утра понедельника в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Однако Ереван и Баку продолжают обвинять друг друга в множественных нарушениях, при этом утверждая, что они со своей стороны перемирие соблюдают.

Так, например, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские вооруженные силы подвергли ракетному обстрелу село Зардарашен Мартунинской области в Нагорном Карабахе из ракетной системы залпового огня «Смерч». В свою очередь в Баку заявили, что армянские вооруженные силы, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу город Тертер и села района.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, несмотря на локальные провокации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Баку создал в Карабахе новую обстановку, с которой Армении необходимо считаться. Вместе с этим он подчеркнул, что карабахский конфликт в замороженном виде устраивал всех, кроме Азербайджана.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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