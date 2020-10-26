Баку обвинил армянскую сторону в обстреле города Тертер

Ереван нарушил новый режим прекращения огня. Об этом в понедельник, 26 октября, заявили в Минобороны Азербайджана.

«Армянские вооруженные силы, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, 26 октября подвергли обстрелу город Тертер и села района», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в этот день Баку также обвинил Ереван в нарушении перемирия, при этом подчеркнув, что в свою очередь Азербайджан полностью соблюдает гуманитарное прекращение огня. Армения ответила аналогичным обвинением, заявив, что Баку нарушил режим прекращения огня на северо-восточном направлении в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Глава армянского правительства Никол Пашинян незадолго до этого заявил о готовности Еревана соблюдать режим прекращения огня в регионе.

Очередная договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной НКР была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Перемирие вступило в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Первое соглашение о перемирии вступило в силу 10 октября после переговоров сторон в Москве.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.