Ереван обвинил Баку в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Азербайджан нарушил режим прекращения огня на северо-восточном направлении в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 26 октября, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном перемирии, азербайджанская сторона в 08:45 (07:45 мск. ― Ред.) открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Карабаха», ― написала она на официальной странице ведомства в Facebook.

Ранее в этот день минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении перемирия, при этом подчеркнув, что в свою очередь Баку полностью соблюдает гуманитарное прекращение огня. Однако в министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опровергли эти заявления.

Глава армянского правительства Никол Пашинян незадолго до этого заявил о готовности Армении соблюдать режим прекращения огня в НКР.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го. Однако в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.