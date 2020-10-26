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Алиев заявил о недовольстве замороженным конфликтом в Карабахе

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Карабахский конфликт в замороженном виде устраивал всех, кроме Азербайджана. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил президент страны Ильхам Алиев.

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«Ереван хотел такого результата, чтобы переговоры шли вечно, чтобы постоянно нас обманывать, чтобы эта проблема была заморожена, осталась навечно, чтобы наши территории были всегда оккупированы», — заявил Алиев в ходе обращения к нации.

Он подчеркнул, что «этот замороженный конфликт устраивал всех, кроме Баку, и в первую очередь это выгодно Еревану».

Алиев отметил, что Азербайджан создал в Карабахе новую обстановку, с которой Армении необходимо считаться.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, несмотря на локальные провокации.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

В 1992 году начался минский переговорный процесс, была создана минская группа ОБСЕ. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США, постоянными членами — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

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