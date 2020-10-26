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Лавров призвал «внешних игроков» остудить эмоции вокруг карабахского конфликта

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Глава российского МИДа Сергей Лавров в понедельник, 26 октября, призвал «внешних игроков» карабахского конфликта остудить эмоции конфликтующих сторон и способствовать мирному урегулированию ситуации.

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«Мы призываем всех внешних игроков сделать все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать сотрудничество с целью создания условий для возобновления мирного процесса», — заявил министр в интервью Афинскому и Македонскому агентству новостей.

Москва также призывает Турцию использовать все свое влияние в интересах сохранения в регионе режима прекращение огня, заявил он, подчеркнув, что уже несколько раз обсуждал ситуацию в Карабахе со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Лавров отметил, что Россия выступает против военного решения конфликта, так как считает народы Армении и Азербайджана братскими. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что исключительно за политическое урегулирование ситуации выступали лидеры России, США и Франции, выступающие как руководители-председатели минской группы ОБСЕ.

В понедельник в 8:00 по местному времени (7:00 мск) в Нагорном Карабахе вступил в силу новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, договоренность о котором была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Однако практически сразу же минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении перемирия, при этом подчеркнув, что в свою очередь Баку полностью соблюдает гуманитарное прекращение огня. Однако в военном ведомстве непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опровергли эти заявления.

В свою очередь пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что это Баку нарушил режим прекращения огня и на северо-восточном направлении в Карабахе, причем уже дважды.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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