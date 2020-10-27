В Баку заявили о нарушениях режима прекращения огня со стороны Еревана

Армянские военные в течение последних суток нарушали гуманитарный режим прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщает во вторник, 27 октября, министерство обороны Азербайджана.

«Днем 26 октября и ночью 27 октября вооруженные силы Армении, не соблюдая новое гуманитарное прекращение огня, обстреляли из различных вооружений позиции частей Азербайджанской армии и наши населенные пункты вблизи линии фронта», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Отмечается, что наступательные действия со стороны армянских ВС происходили в Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта, однако были пресечены азербайджанскими солдатами с потерями.

В частности, по данным минобороны Азербайджана, был разрушен передовой командный пункт 18-й пехотной дивизии вооруженных сил Армении, а также ряд военной техники. Кроме того, в ведомстве заявили о гибели начальника штаба дивизии полковника Сергея Шакаряна.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в регионе вступил в силу 26 октября в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Вскоре после этого премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что третий режим прекращения огня в Нагорном Карабахе сохранить не удалось. По его словам, противники в ходе боев заняли город Кубатлы.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Ранее стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го, но в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.