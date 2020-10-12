Освещавшим протесты в Белоруссии журналистам грозит административное наказание

Административный процесс начат в отношении ряда белорусских журналистов негосударственных изданий, которые освещали акции протеста в Минске и были задержаны силовиками в воскресенье, 11 октября. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на заявление сотрудника пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича.

По его словам, административный процесс начат в отношении всех журналистов, находившихся в Октябрьском РУВД. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в комментарии интернет-порталу tut.by подтвердила задержание 14 журналистов. По ее словам, она не располагает информацией об их дальнейшей судьбе, но выразила надежду, что с ними «всё будет хорошо».

Как пишет ТАСС, ранее из СИЗО был отпущен журналист портала Onliner Александра Владыко. Перед выходом ему вручили протокол по статье о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении служебных обязанностей. Будут ли остальным журналистам предъявлены похожие обвинения, на данный момент неизвестно.

В ходе освещения акций протестов было задержано более 40 представителей СМИ, однако большинство уже отпустили. Ранее сообщалось о задержании четырех корреспондентов ТАСС, трех журналистов агентства «БелаПАН», а также других изданий. Всего на акциях протеста были задержаны более 500 человек.

11 октября в столице Белоруссии вновь проводились массовые митинги — в центральных районах города собрались сторонники оппозиции. Сообщалось о задержании более 100 человек в ходе протестов в Минске.

Кроме того, стало известно, что силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.