В Минске силовики применили светошумовые гранаты против протестующих

Правоохранители применили светошумовые гранаты против протестующих в центре Минска, сообщает в воскресенье, 11 октября, корреспондент «Известий».

Столкновения силовиков и протестующих начались у стелы «Минск — город-герой».

Как отмечает корреспондент, милиция также применила водометы во время столкновений.

Ранее во время протестов в белорусской столице были задержаны четыре корреспондента ТАСС, три журналиста агентства «БелаПАН», а также других изданий.

4 октября стало известно, что протестующие в Минске вывели из строя один из водометов. К машине подбежал неизвестный мужчина и что-то выломал из конструкции автомобиля, после чего вода уже не полилась и автомобиль покинул улицу.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.