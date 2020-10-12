Число задержанных на демонстрациях в Белоруссии превысило 500 человек

Число задержанных правоохранительными органами участников акций протеста в белорусских городах превысило 500 человек. Об этом сообщил не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна» в воскресенье, 11 октября.

На данный момент в опубликованном на сайте списке задержанных находится 501 человек. Среди задержанных отмечается архитектор Никита Домрачев — брат белорусской биатлонистки, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

Кроме того, в ходе освещения акций протестов были задержано более 40 представителей СМИ, однако большинство уже отпустили, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании четырех корреспондентов ТАСС, трех журналистов агентства «БелаПАН», а также других изданий.

11 октября в столице Белоруссии вновь проводились массовые митинги — в центральных районах города собрались сторонники оппозиции. Сообщалось о задержании более 100 человек в ходе протестов в Минске.

Кроме того, стало известно, что силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.