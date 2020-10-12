В Минске задержан брат биатлонистки Домрачевой

Брат знаменитой белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, архитектор Никита Домрачев был задержан полицией в Минске. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает Telegram-канал Onliner.

По его информации, в данный момент родственник спортсменки находится в изоляторе на улице Окрестина.

Издание TUT.by со ссылкой на маму Никиты Домрачева подтверждает эту информацию.

«Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина», — сказала мама. Другие детали задержания ей неизвестны.

11 октября в столице Белоруссии вновь проводились массовые митинги — в центральных районах города собрались сторонники оппозиции. Сообщалось о задержании более 100 человек в ходе протестов в Минске.

Кроме того, стало известно, что силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы.

При этом во время протестов в белорусской столице были задержаны четыре корреспондента ТАСС, три журналиста агентства «БелаПАН», а также других изданий.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.