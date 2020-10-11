В Минске начались задержания журналистов

Четыре корреспондента ТАСС, а также три журналиста агентства «БелаПАН» задержаны при освещении протестов в Минске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий в воскресенье, 11 октября.

Позже трое задержанных журналистов ТАСС — Наталья Федосенко, Гавриил Григоров и Валерий Степченков — сообщили агентству, что их отпустили после проверки документов. Они рассказали, что их погрузили в автобус и увезли в Октябрьское РУВД.

В МВД Белоруссии пояснили, что журналистов задержали для проверки документов.

В ТАСС отмечают, что все корреспонденты агентства работают в Минске с аккредитацией белорусского МИДа нового образца.

Очевидцы сообщили «Интерфаксу», что всего задержано порядка 10 журналистов местных и российских СМИ. По их словам, в воскресенье в белорусской столице проходит несанкционированный оппозиционный «Марш гордости».

Собеседники агентства уточнили, что среди задержанных были не только корреспонденты ТАСС и «БелаПАН», но и «БелТА» и других изданий.

Очевидцы отметили, что перед задержаниями к ТЦ «Галерея» на Нямиге к журналистам, готовящимся освещать несанкционированную акцию оппозиции, подъехал автобус ОМОНа.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщает в своем Telegram-канале, что задержали местных журналистов — Сергея Сацука, Елену Толкачеву, Юрия Шамшура, Дмитрия Дмитриева и Татьяну Коровенкову — представителей агентства «БелаПАН», портала Tut.by и издания «Новага часу».

«Также были задержаны журналисты Анастасия Бойка, Алексей Ивашкевич и Змитер Мицкевич. Они находятся в Октябрьском РОВД», — отметили в БАЖ.

В центре Минска из-за планируемой акции протеста усилены меры безопасности, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, несколько единиц спецтехники стоит у Дома офицеров. На улицу Интернациональную, которая находится с задней стороны Дворца республики, прибыли армейские грузовики с вооруженными военными. По проспекту Независимости проехала колонна спецтехники, в том числе с водометами.

Сайт Tut.by сообщает, что в Минск стягивают военную технику с самого утра.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.