Несколько десятков человек задержали на протестах в Минске

Несколько десятков протестующих задержали в Минске на несанкционированной акции протеста, сообщила в воскресенье, 11 октября, «РИА Новости» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Задержаны несколько десятков участников несанкционированного массового мероприятия в Минске. Они доставлены в территориальные отделения милиции для разбирательств», — сказала она.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев уточняет, что задержано более 100 человек.

Ранее в этот же день сообщалось, что силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и водометы.

При этом во время протестов в белорусской столице были задержаны четыре корреспондента ТАСС, три журналиста агентства «БелаПАН», а также других изданий.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.