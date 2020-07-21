Псих с гранатой: что известно о захвате заложников в Луцке

В украинском городе Луцк в результате спецоперации задержан Максим Кривош (псевдоним Максим Плохой), который утром, 21 июля, захватил автобус с заложниками на Театральной площади . Мужчина угрожал взрывчаткой и оружием. В тот момент, когда заложники начали покидать автобус, прогремел взрыв. Преступника положили на землю. В ходе операции удалось спасти 13 человек. Раненых нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Хроника происшествия и подробности биографии захватчика — в материале «Известий».

Пытался сбить дрон гранатой

Информация о захвате заложников на Театральной площади поступила на оперативный номер 102 утром во вторник, 21 июля. Сообщалось, что неизвестный мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус «Берестечко–Красниловка».

« В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы », — передавала пресс-служба Национальной полиции Волынской области.

Центр Луцка был срочно перекрыт. На фотографиях, которые мгновенно разлетелись по сети, было заметно, что у автобуса разбиты стекла. Очевидцы слышали выстрелы. А спустя время сообщалось о взрыве и нескольких хлопках рядом с автобусом. Было принято решение эвакуировать жителей ближайших к месту ЧП домов.

п2 Фото: REUTERS/Tetiana Hrishyna

Сам захватчик через свой аккаунт в Twitter написал, что еще одна взрывчатка скрыта в другом людном месте Луцка. Сообщалось, что в заложниках не менее 20 человек. Сам злоумышленник утверждал, что среди них есть беременные и дети.

« Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные », — заявлял злоумышленник местным журналистам. В случае штурма мужчина грозил взорвать автобус и вторую бомбу. В поисках второй бомбы минеры прочесывали весь город.

В какой-то момент злоумышленник пару раз выстрелил в сторону полицейских и выкинул из окна гранату, но она, к счастью, не разорвалась — не была выдернута чека. Также сообщалось, что мужчина попытался сбить гранатой полицейский дрон, круживший над автобусом, но промахнулся — снаряд отлетел на 20 м дальше, не повредив беспилотник.

«Правда из уст 24-х спасет жизни сотен»

Переговоры с преступником шли несколько часов, на заключительном этапе к ним подключилось даже высшее руководство страны. В итоге с наступлением вечера полиции удалось забрать из автобуса троих человек.

На словах захватчик не выдвигал полиции никаких конкретных требований. Впрочем, одно из украинских изданий обнаружило Twitter мужчины (страничка зарегистрирована в июле этого года), где он опубликовал свои требования. В частности, мужчина поздравил всех с «Днем антисистемы» и потребовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей Украины записали и выложили на YouTube заявления о том, что они террористы в законе.

П3 Фото: REUTERS/Olexandr Zelinskyi

«Со мной много людей, авт. оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города; все взорвутся если не будет следующего : главы судов (ксу, вс), высшей рады правосудия, генпрокурор, мин. Юстиции, дир. криминально-исполнительной сл., премьер, глава верховной рады, министр обороны, глава СБУ, главы церков: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Ахмед Татим, протестантской, римо-кат., а также: Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук, — все выкладывают в соцсети на свои страницы и в Ютуб видеообращение с текстом: «Я, Ф.И.О., должность, я — террорист в законе». Президент Зеленский публикует видео обращение с текстом: «фильм «Земляне» 2005 года» , — писал захватчик под псевдонимом Максим Плохой (орфография и пунктуация автора сохранены). Мужчина утверждал, что его «смерть взрывам не помеха» и «правда из уст 24-х спасет жизни сотен». Сейчас действие этой учетной записи приостановлено.

Незадолго до захвата заложников мужчина выложил короткое видео, где он, в берете «а ля Че Гевара» и с автоматом в руках, призывает «не обманывать себя и праздновать правду». Местные СМИ писали, что свои требования и видео Максим Плохой публиковал в соцсетях еще два и четыре года назад.

К слову, «Земляне» 2005 года — это документальный фильм Шона Монсона о проблеме жестокого обращения человека с животными, вреде животноводства и рыболовства в глобальных масштабах .

Философия преступника

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил на своей страничке в Facebook, что настоящее имя преступника, который называет себя Максимом Плохим, — Максим Степанович Кривош. Ему 44 года, он гражданин Украины и уроженец поселка Гай Оренбургской области. Известно, что мужчина был дважды судим — за мошенничество, вымогательство, бандитизм, разбой, незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ, а также за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Захватчик сам позвонил в полицию в 9:25. Геращенко отмечал, что интернете есть книга Максима Плохого «Философия Преступника», где автор описывает свое пребывание в местах заключения и свои взгляды на жизнь.

Украина_4 Подозреваемый в захвате автобуса Максим Кривош Фото: соцсети

« Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот — я еще больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я — это всегда Я, ибо — Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу — не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник — это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога — в зеркале ... », — цитировал отрывок из книги замминистра внутренних дел Украины.

В Луцк прилетел глава МВД Арсен Аваков. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников», которая по украинскому законодательству предполагает от семи до 15 лет лишения свободы. Президент Зеленский сообщал в Facebook, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем. СБУ тем временем ввела план «Бумеранг». Что конкретно она подразумевает, не уточнялось, но Владимир Зеленский утверждал, что «это делается для того, чтобы ситуация урегулировалась без жертв» . В итоге он даже записал видеообращение о том, что необходимо всем смотреть фильм «Земляне» 2005 года, которое от него потребовал захвативший заложников.

Позже СБУ возбудила уголовное по статье «Террористический акт». Наказание в этом случае — вплоть до пожизненного.

Ходил по рынку с обрезом охотничьего ружья

На страничке книги «Философии преступника. Апология свободы. Антисистема» в «ВКонтакте» — цитаты Камю, Ленина, Хаксли, а также собственно авторский поток сознания. У Хаксли, к примеру, автору приглянулось изречение: «Мораль — это всегда продукт террора».

В своей книге «луцкий террорист» (как его уже окрестили местные СМИ) рассказывал, что рос в интеллигентной семье, но, насмотревшись боевиков, решил «стать крутым». Быть крутым в понимании автора — это, например, будучи 11-классником, расхаживать по рынку с обрезом охотничьего ружья и нунчаками. Парня тогда поймали, но отец всё уладил.

П1 Фото: РИА Новости/Управление Национальной полиции Волынской области

Собирался уйти в монастырь и даже какое-то время учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался.

В монастырь Максим Плохой всё-таки попал — в помещение камерного типа, когда в первый раз отбывал срок в тюрьме как создатель и главарь банды. На тот момент ему было 18 лет. Вышел на свободу автор трактата через шесть лет.

« Я противник убийства, особенно из корыстных побуждений. Неоправданная жестокость, изнасилование, насилие над детьми, стариками в преступном мире не приветствуется », — писал «луцкий террорист». Известно, что в совокупности мужчина отсидел в тюрьме около 10 лет.

Украинские СМИ со ссылкой на источник в Национальной полиции, писали, что Максим Кривош имеет психические расстройства и недавно состоял на учете у психиатра.

« Угроза для людей реальная, так как оружие у него есть, и это он уже продемонстрировал полиции. Часть личностей пассажиров автобуса уже также известна », — отмечали источники в полиции.

Позже министр МВД Арсен Аваков опроверг информацию о том, что захвативший заложников мужчина проходил лечение в психиатрической клинике.

«СМИ распространили информацию, что этот товарищ лечился в психической больнице. Это недостоверная информация», — заявил на брифинге Аваков.

В ходе захвата мужчина звонил родственникам заложников, чтобы те распространили его требования через СМИ.

«Я сейчас на Viber скину тебе свои требования, и ты оповестишь всех журналистов по имейл, по телефонам позвонишь. Мои требования тебе передаст мама». Объяснил, что в Луцке захвачен автобус, полный людей, всё в автобусе заминировано — куча взрывчатки, есть автоматическое оружие. Кроме того, в Луцке заложена мина .... «Главное, что власть должна выполнить требования, они очень просты. Мама сейчас сбросит тебе скриншоты, и ты должен разослать по СМИ», — рассказал журналистам сын одной из заложниц.

Самая криминальная страна Европы

Стоит отметить, что в июле Украина заняла первое место в рейтинге самых криминальных стран Европы , потеснив Швецию и Францию (туда в последние годы устремились беженцы с Ближнего Востока).

Самый первый случай захвата заложников произошел на Украине в 1994 году. Тогда забойщик шахты «Дуванная» Игорь Чичкин с 3 кг тротила захватил в детском саду воспитателя и двух детей. Мужчина требовал обеспечить ему вылет в США. Чичкина обезвредили в аэропорту Ростова-на-Дону и позже признали невменяемым.

В 2014 и в 2015 годах также было неспокойно. 20 мая 2015 года Борис Тихомиров взял в заложницы двух сотрудниц аптеки в Одессе. В ходе переговоров его обезвредили. Меньше чем через неделю в Харьковской области мужчина стрелял из карабина в судебного исполнителя, участкового и понятых. Два человека погибли. Затем преступник выехал на трассу Киев–Харьков и захватил в заложники сотрудников АЗС. В итоге злоумышленника застрелил снайпер.

Не так давно, в сентябре 2019 года, бывший военнослужащий сил специальных операций Алексей Белько с карабином наперевес заблокировал мост «Метро» в Киеве, угрожая его взорвать. Сбив выстрелом из ружья полицейский беспилотник, мужчина завернулся в украинский флаг и сдался. Взрывчатку при нем тогда не нашли, зато поняли, что мужчина находится под действием наркотических веществ.

1 июня 2020 года на этом же мосту житель Киева в медицинской маске требовал встречи с Аваковым, угрожая привести в действие взрывное устройство. Минера задержали, бомба оказалась муляжом.