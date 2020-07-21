Псих с гранатой: что известно о захвате заложников в Луцке
В украинском городе Луцк в результате спецоперации задержан Максим Кривош (псевдоним Максим Плохой), который утром, 21 июля, захватил автобус с заложниками на Театральной площади. Мужчина угрожал взрывчаткой и оружием. В тот момент, когда заложники начали покидать автобус, прогремел взрыв. Преступника положили на землю. В ходе операции удалось спасти 13 человек. Раненых нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Хроника происшествия и подробности биографии захватчика — в материале «Известий».
Пытался сбить дрон гранатой
Информация о захвате заложников на Театральной площади поступила на оперативный номер 102 утром во вторник, 21 июля. Сообщалось, что неизвестный мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус «Берестечко–Красниловка».
«В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы», — передавала пресс-служба Национальной полиции Волынской области.
Центр Луцка был срочно перекрыт. На фотографиях, которые мгновенно разлетелись по сети, было заметно, что у автобуса разбиты стекла. Очевидцы слышали выстрелы. А спустя время сообщалось о взрыве и нескольких хлопках рядом с автобусом. Было принято решение эвакуировать жителей ближайших к месту ЧП домов.
Сам захватчик через свой аккаунт в Twitter написал, что еще одна взрывчатка скрыта в другом людном месте Луцка. Сообщалось, что в заложниках не менее 20 человек. Сам злоумышленник утверждал, что среди них есть беременные и дети.
«Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные», — заявлял злоумышленник местным журналистам. В случае штурма мужчина грозил взорвать автобус и вторую бомбу. В поисках второй бомбы минеры прочесывали весь город.
В какой-то момент злоумышленник пару раз выстрелил в сторону полицейских и выкинул из окна гранату, но она, к счастью, не разорвалась — не была выдернута чека. Также сообщалось, что мужчина попытался сбить гранатой полицейский дрон, круживший над автобусом, но промахнулся — снаряд отлетел на 20 м дальше, не повредив беспилотник.
«Правда из уст 24-х спасет жизни сотен»
Переговоры с преступником шли несколько часов, на заключительном этапе к ним подключилось даже высшее руководство страны. В итоге с наступлением вечера полиции удалось забрать из автобуса троих человек.
На словах захватчик не выдвигал полиции никаких конкретных требований. Впрочем, одно из украинских изданий обнаружило Twitter мужчины (страничка зарегистрирована в июле этого года), где он опубликовал свои требования. В частности, мужчина поздравил всех с «Днем антисистемы» и потребовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей Украины записали и выложили на YouTube заявления о том, что они террористы в законе.
«Со мной много людей, авт. оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города; все взорвутся если не будет следующего: главы судов (ксу, вс), высшей рады правосудия, генпрокурор, мин. Юстиции, дир. криминально-исполнительной сл., премьер, глава верховной рады, министр обороны, глава СБУ, главы церков: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Ахмед Татим, протестантской, римо-кат., а также: Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук, — все выкладывают в соцсети на свои страницы и в Ютуб видеообращение с текстом: «Я, Ф.И.О., должность, я — террорист в законе». Президент Зеленский публикует видео обращение с текстом: «фильм «Земляне» 2005 года», — писал захватчик под псевдонимом Максим Плохой (орфография и пунктуация автора сохранены). Мужчина утверждал, что его «смерть взрывам не помеха» и «правда из уст 24-х спасет жизни сотен». Сейчас действие этой учетной записи приостановлено.
Незадолго до захвата заложников мужчина выложил короткое видео, где он, в берете «а ля Че Гевара» и с автоматом в руках, призывает «не обманывать себя и праздновать правду». Местные СМИ писали, что свои требования и видео Максим Плохой публиковал в соцсетях еще два и четыре года назад.
К слову, «Земляне» 2005 года — это документальный фильм Шона Монсона о проблеме жестокого обращения человека с животными, вреде животноводства и рыболовства в глобальных масштабах.
Философия преступника
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил на своей страничке в Facebook, что настоящее имя преступника, который называет себя Максимом Плохим, — Максим Степанович Кривош. Ему 44 года, он гражданин Украины и уроженец поселка Гай Оренбургской области. Известно, что мужчина был дважды судим — за мошенничество, вымогательство, бандитизм, разбой, незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ, а также за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Захватчик сам позвонил в полицию в 9:25. Геращенко отмечал, что интернете есть книга Максима Плохого «Философия Преступника», где автор описывает свое пребывание в местах заключения и свои взгляды на жизнь.
Подозреваемый в захвате автобуса Максим Кривош
«Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот — я еще больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я — это всегда Я, ибо — Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу — не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник — это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога — в зеркале ...», — цитировал отрывок из книги замминистра внутренних дел Украины.
В Луцк прилетел глава МВД Арсен Аваков. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников», которая по украинскому законодательству предполагает от семи до 15 лет лишения свободы. Президент Зеленский сообщал в Facebook, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем. СБУ тем временем ввела план «Бумеранг». Что конкретно она подразумевает, не уточнялось, но Владимир Зеленский утверждал, что «это делается для того, чтобы ситуация урегулировалась без жертв». В итоге он даже записал видеообращение о том, что необходимо всем смотреть фильм «Земляне» 2005 года, которое от него потребовал захвативший заложников.
Позже СБУ возбудила уголовное по статье «Террористический акт». Наказание в этом случае — вплоть до пожизненного.
Ходил по рынку с обрезом охотничьего ружья
На страничке книги «Философии преступника. Апология свободы. Антисистема» в «ВКонтакте» — цитаты Камю, Ленина, Хаксли, а также собственно авторский поток сознания. У Хаксли, к примеру, автору приглянулось изречение: «Мораль — это всегда продукт террора».
В своей книге «луцкий террорист» (как его уже окрестили местные СМИ) рассказывал, что рос в интеллигентной семье, но, насмотревшись боевиков, решил «стать крутым». Быть крутым в понимании автора — это, например, будучи 11-классником, расхаживать по рынку с обрезом охотничьего ружья и нунчаками. Парня тогда поймали, но отец всё уладил.
Собирался уйти в монастырь и даже какое-то время учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался.
В монастырь Максим Плохой всё-таки попал — в помещение камерного типа, когда в первый раз отбывал срок в тюрьме как создатель и главарь банды. На тот момент ему было 18 лет. Вышел на свободу автор трактата через шесть лет.
«Я противник убийства, особенно из корыстных побуждений. Неоправданная жестокость, изнасилование, насилие над детьми, стариками в преступном мире не приветствуется», — писал «луцкий террорист». Известно, что в совокупности мужчина отсидел в тюрьме около 10 лет.
Украинские СМИ со ссылкой на источник в Национальной полиции, писали, что Максим Кривош имеет психические расстройства и недавно состоял на учете у психиатра.
«Угроза для людей реальная, так как оружие у него есть, и это он уже продемонстрировал полиции. Часть личностей пассажиров автобуса уже также известна», — отмечали источники в полиции.
Позже министр МВД Арсен Аваков опроверг информацию о том, что захвативший заложников мужчина проходил лечение в психиатрической клинике.
«СМИ распространили информацию, что этот товарищ лечился в психической больнице. Это недостоверная информация», — заявил на брифинге Аваков.
В ходе захвата мужчина звонил родственникам заложников, чтобы те распространили его требования через СМИ.
«Я сейчас на Viber скину тебе свои требования, и ты оповестишь всех журналистов по имейл, по телефонам позвонишь. Мои требования тебе передаст мама». Объяснил, что в Луцке захвачен автобус, полный людей, всё в автобусе заминировано — куча взрывчатки, есть автоматическое оружие. Кроме того, в Луцке заложена мина .... «Главное, что власть должна выполнить требования, они очень просты. Мама сейчас сбросит тебе скриншоты, и ты должен разослать по СМИ», — рассказал журналистам сын одной из заложниц.
Самая криминальная страна Европы
Стоит отметить, что в июле Украина заняла первое место в рейтинге самых криминальных стран Европы, потеснив Швецию и Францию (туда в последние годы устремились беженцы с Ближнего Востока).
Самый первый случай захвата заложников произошел на Украине в 1994 году. Тогда забойщик шахты «Дуванная» Игорь Чичкин с 3 кг тротила захватил в детском саду воспитателя и двух детей. Мужчина требовал обеспечить ему вылет в США. Чичкина обезвредили в аэропорту Ростова-на-Дону и позже признали невменяемым.
В 2014 и в 2015 годах также было неспокойно. 20 мая 2015 года Борис Тихомиров взял в заложницы двух сотрудниц аптеки в Одессе. В ходе переговоров его обезвредили. Меньше чем через неделю в Харьковской области мужчина стрелял из карабина в судебного исполнителя, участкового и понятых. Два человека погибли. Затем преступник выехал на трассу Киев–Харьков и захватил в заложники сотрудников АЗС. В итоге злоумышленника застрелил снайпер.
Не так давно, в сентябре 2019 года, бывший военнослужащий сил специальных операций Алексей Белько с карабином наперевес заблокировал мост «Метро» в Киеве, угрожая его взорвать. Сбив выстрелом из ружья полицейский беспилотник, мужчина завернулся в украинский флаг и сдался. Взрывчатку при нем тогда не нашли, зато поняли, что мужчина находится под действием наркотических веществ.
1 июня 2020 года на этом же мосту житель Киева в медицинской маске требовал встречи с Аваковым, угрожая привести в действие взрывное устройство. Минера задержали, бомба оказалась муляжом.
К слову, 21 июля не только «луцкий террорист» будоражил жителей страны: у станции метро «Минская» в Киеве было обнаружено взрывное устройство. После обнаружения взрывчатки МВД Украины возбудило уголовное дело по статье «Терроризм», ведутся поиски преступников.