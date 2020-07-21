Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший ранее во вторник, 21 июля, заложников в автобусе в украинском Луцке, задержан. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Также стало известно, что все заложники покинули автобус. Перед этим возле машины прогремел врыв, и к автобусу подъехал бронетранспортер.

Как заявил замглавы украинского МВД Антон Геращенко, захватчику в ближайшее время проведут психиатрическую экспертизу и выберут меру пресечения, пишет «РИА Новости».

Незадолго до этого с мужчиной провел переговоры президент Украины Владимир Зеленский. После этого политик опубликовал в Сети видеообращение, которое от него потребовал захвативший заложников. В нем глава государства призвал всех смотреть фильм «Земляне» 2005-го года.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее в этот день. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим.

Как уточнили украинские СМИ, захватчика зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. МВД Украины в свою очередь сообщало о том, что злоумышленник ранее был дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.