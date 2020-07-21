Прямой эфир

Захвативший заложников в Луцке задержан

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, захвативший ранее во вторник, 21 июля, заложников в автобусе в украинском Луцке, задержан. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Также стало известно, что все заложники покинули автобус. Перед этим возле машины прогремел врыв, и к автобусу подъехал бронетранспортер.

Как заявил замглавы украинского МВД Антон Геращенко, захватчику в ближайшее время проведут психиатрическую экспертизу и выберут меру пресечения, пишет «РИА Новости».

Незадолго до этого с мужчиной провел переговоры президент Украины Владимир Зеленский. После этого политик опубликовал в Сети видеообращение, которое от него потребовал захвативший заложников. В нем глава государства призвал всех смотреть фильм «Земляне» 2005-го года.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее в этот день. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим.

Как уточнили украинские СМИ, захватчика зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. МВД Украины в свою очередь сообщало о том, что злоумышленник ранее был дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020