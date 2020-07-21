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В МВД Украины рассказали подробности захвата автобуса в Луцке

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Фото: соцсети
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Мужчина, захвативший автобус с пассажирами в Луцке (Украина), сам позвонил в полицию и сообщил, что транспортное средство заминировано. При этом он представился Максимом Плохим, рассказал замглавы МВД страны Антон Геращенко во вторник, 21 июля.

В интернете выложена книга автора с таким именем под названием «Философия Преступника». В ней описывается «пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь», написал Геращенко в Facebook.

Полиция не располагает данными о пострадавших в результате инцидента, сказал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. Однако пассажирам, безусловно, угрожает опасность, цитирует его «РИА Новости».

По информации портала «Корреспондент», мужчина также заявил, что заложил взрывчатку в людном месте в городе. Перед захватом он записал и выложил в соцсети видео, в котором объяснил свои цели. В нем мужчина требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в интернет заявления о том, что именно они — «террористы в законе».

Автобус с 20 пассажирами был захвачен ранее, 21 июля.

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