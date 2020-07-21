МВД Украины рассказало о захватчике автобуса в Луцке

У мужчины, который взял в заложники пассажиров автобуса в украинском городе Луцк, уже есть судимости. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в министерстве внутренних дел страны.

«Захвативший людей в заложники дважды судимый», ― рассказали в ведомстве.

При этом в департаменте уголовного розыска Нацполиции Украины отметили, что этот человек находился на психиатрическом лечении.

В свою очередь в офисе генпрокурора добавили, что захвативший автобус заявил о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте, которое может быть приведено в действие дистанционно.

Автобус, в котором около 20 пассажиров, был захвачен ранее, 21 июля. По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, мужчина сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим.

В интернете выложена книга авторства этого человека о его опыте отбывания тюремного срока. Также на YouTube-канале пользователя с таким именем выложено видеообращение, в котором он заявляет о недовольстве системой и требует от чиновников «признать, что они и есть террористы в законе». По факту захвата автобуса было возбуждено уголовное дело.