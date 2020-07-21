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По факту захвата автобуса в Луцке возбудили уголовное дело

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Фото: facebook.com/suspilne.volyn
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По факту захвата автобуса с пассажирами в Луцке (Украина) возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Об этом сообщили в городском управлении полиции.

Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы, передает «РИА Новости».

Информации о пострадавших по-прежнему нет.

Полиция устанавливает личность злоумышленника. По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, мужчина сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. В интернете выложена книга авторства этого человека о его опыте отбывания тюремного срока. Также в YouTube-канале пользователя с таким именем выложено видеообращение, в котором он заявляет о недовольстве системой и требует от чиновников «признать, что они и есть террористы в законе».

Автобус, в котором около 20 пассажиров, был захвачен ранее 21 июля.

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